В Киеве пранкер грубо нахамил защитнику Украины: вот чем это закончилось (видео)

Что именно произошло

На видео, размещенном в сети, видно, как блогер с ником Si Surik (Сурик), блогер с миллионной аудиторией в Tik-Tok и более чем сотней тысяч подписчиков в Instagram и Facebook в центре столицы записывал для себя очередной контент.

Медийщик стоял возле девушки, и вдруг остановил проходящего мимо мужчину, делая вид, якобы они знакомы, и что-то от него стал добиваться.

Блогер Сурик на Крещатике приставал к военному (фото: скриншот с видео)

Какой именно был запланирован сюжет для данного пранка, сейчас сказать сложно - ведь, очевидно, все пошло не так, как ожидал блогер. Между мужчинами произошел такой диалог:

"- Вот, смотри, Валера! Валера, брат, здорово! Мы с тобой вчера бухали...

- Какой я тебе Валера!?

- А кто ты? Кто ты?

- ...Я ЗСУшник...

- ...Я говорю, выручи меня, мы с тобой вчера бухали, я тут с девушкой...

- Какое мы с тобой бухали, дядка?!

- Ну не бухали, просто пили чай...

- Какое я с тобой пил чай? Что ты быкуешь?

- А что такое!?

- Сейчас поедешь на войну. Какой я тебе Валера? Я воевал..

- Серьезно? И что?.. Ты не мог меня спасти перед девушкой?

- На**й ты мне? На**й мне с тобой базарить?

- Пойдем за угол, побазарим...

- О чем мне с тобой базарить?

- А на**й такой буйный? Чего такой шумный? Ты понимаешь, что здесь видеонаблюдение... "

Между военным и пранкером произошла словесная перепалка (фото: скриншот с видео)

Мужчина, не желая продолжать подобное общение с незнакомцем, просто пошел восвояси. Блогер ему в спину бросил несколько нецензурных фраз: "Давай, иди на**й отсюда!"

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика и кадры насилия:

"Карма" за хамство

С пранкером Суриком после этого встретились другие граждане, которые, вероятно, решили преподать урок с "физическими замечаниями", что так общаться с украинскими защитниками непозволительно.

Так, в соцсетях было опубликовано видео, как плачущего блогера заставляли извиниться на камеру, попутно пиная и толкая. Эти же кадры Si Surik выложил в своем Instagram в stories.

Также блогер записал ряд видеообращений, в которых озвучивал крайнее возмущение таким поворотом событий.

Блогер Сурик рассказал, как его избили за пранк (фото: скриншот с видео)

О чем рассказывал горе-пранкер

В частности, пранкер рассказывал, как он "поднимает экономику Украины", что его побили "восемь человек на одного" и вообще обещали не выкладывать кадры в интернет, а теперь "опозорили на всю Украину", да еще "поставили на счетчик на пикап" для бойцов на фронте.

Сурик признавал, что его пранк действительно мог быть максимально плохим. В то же время не останавливался на причинно-следственной связи, а акцентировал внимание на якобы проявлении ксенофобии.

Горе-пранкер жаловался на нападение (фото: скриншот с видео)

К этом контексте блогер отмечал, что "его братья" воюют на фронте, не уточняя при этом, каким образом это связано с его личным пранком в центре Киева с оскорблениями в адрес военного.

Медийщик позже добавил, что получил массу сообщений со словами поддержки, высказал сомнение, что мужчина, к которому он приставал в столице - действительно воевал за Украину, пообещал разобраться и посулил расплату...

Чем все закончилось

Однако еще через некоторое время записал новое видео, на котором принес извинения перед всеми военными ВСУ за свой поступок, который назвал "омерзительным", особо просил прощения перед тем самым бойцом, а также заявил, что открывает сбор на покупку пикапа для украинских защитников.

Видео: блогер Сурик раскаялся за оскорбление бойца и свой скандальный пранк