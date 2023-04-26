У Києві посеред вулиці помітили екзотичних птахів: гуляють та "співають" (фото)

У Києві в Шевченківському районі поміж багатоповерхівок місцеві мешканці побачили павичів. Такі екзотичні птахи просто гуляли по подвір’ю та "співали".
Фото опублікувала киянка Анна Брикова у Facebook.
Так, побачити та почути екзотичних птахів можна на вулиці Коперника.
"Павичі у середмісті столиці", - підписала фото киянка.
На знімку можна побачити екзотичних птахів, які гуляють не тільки на подвір’ї одного з приватних будинків на Лук’янівці, але і по дахах прибудов.
Судячи з вигляду - птах доглянутий. Про подальшу їхню долю нічого не повідомлялось.
У коментарях місцеві мешканці зазначили, що павичі періодично "співають" так, що їх чутно у навколишніх багатоповерхівках. Вони написали:
Раніше ми повідомляли, що на деревах у Чернівцях оселилися тропічні птахи.
Також ми писали, що один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки.