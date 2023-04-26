В Киеве посреди улицы заметили экзотических птиц: гуляют и "поют" (фото)

Так, увидеть и услышать экзотических птиц можно на улице Коперника.

"Павичи в центре столицы", - подписала фото киевлянка.

На снимке можно увидеть экзотических птиц, гуляющих не только во дворе одного из частных домов на Лукьяновке, но и по крышам пристроек.

Судя по виду - птица ухожена. О дальнейшей их судьбе ничего не сообщалось.

В комментариях местные жители отметили, что павлины периодически "поют" так, что их слышно в окрестных многоэтажках. Они написали:

Я даже знаю, где они;

Я всегда думала, что это коты кричат;

О еще живы, там будто находили мертвых, когда строили коричнево-желтый дом.

В Киеве на улице заметили павлинов (facebook.com/annushkabrykova)