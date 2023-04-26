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В Киеве посреди улицы заметили экзотических птиц: гуляют и "поют" (фото)

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Киев, Среда 26 апреля 2023 14:33
В Киеве посреди улицы заметили экзотических птиц: гуляют и "поют" (фото) В Киеве заметили павлинов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Шевченковском районе среди многоэтажек местные жители увидели павлинов. Такие экзотические птицы просто гуляли по двору и "пели".

Фото опубликовала киевлянка Анна Брикова в Facebook.

Так, увидеть и услышать экзотических птиц можно на улице Коперника.

"Павичи в центре столицы", - подписала фото киевлянка.

На снимке можно увидеть экзотических птиц, гуляющих не только во дворе одного из частных домов на Лукьяновке, но и по крышам пристроек.

Судя по виду - птица ухожена. О дальнейшей их судьбе ничего не сообщалось.

В комментариях местные жители отметили, что павлины периодически "поют" так, что их слышно в окрестных многоэтажках. Они написали:

  • Я даже знаю, где они;
  • Я всегда думала, что это коты кричат;
  • О еще живы, там будто находили мертвых, когда строили коричнево-желтый дом.

В Киеве посреди улицы заметили экзотических птиц: гуляют и &quot;поют&quot; (фото)В Киеве посреди улицы заметили экзотических птиц: гуляют и &quot;поют&quot; (фото)В Киеве на улице заметили павлинов (facebook.com/annushkabrykova)

Ранее мы сообщали, что на деревьях в Черновцах поселились тропические птицы.

Также мы писали, что один из киевских парков оккупировали лебеди, чайки и утки.

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