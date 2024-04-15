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У Києві помітили рідкісний Bentley: їх всього 1800 у світі (фото)

У Києві помітили рідкісний автомобіль (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили унікальний Bentley Continental Supersports. Відомо, що випустили їх всього 1800 машин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку "t.o.p.c.a.r.s_u.a".

Чим унікальний автомобіль

Автомобіль здатний розігнатися до 100 кілометрів на годину усього за 3,9 секунди і розвинути швидкість до 329 км/год.

На фото авто припарковане на Хрещатику, де розташовані найдорожчі магазини міста.

Bentley Continental GT у модифікації Supersports був на європейських номерах, зареєстрований у Швейцарії. З 2009 по 2011 рік виробник всього випустив тільки 1800 таких машин.

Це була найпотужніша та найшвидша версія моделі і коштувала 270 тисяч доларів.

Такий автомобіль оснащений 6,0-літровим W12 двигуном з турбонаддувом, який видає 630 к. с. і 800 Н∙м. Із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

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У Києві помітили рідкісний Bentley Continental Supersports (фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a)

Bentley Continental Supersports (фото: wikipedia)

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