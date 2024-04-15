В Киеве заметили редкий Bentley: их всего 1800 в мире (фото)

Чем уникален автомобиль

Автомобиль способен разогнаться до 100 километров в час всего за 3,9 секунды и развить скорость до 329 км/ч.

На фото авто припарковано на Крещатике, где находятся самые дорогие магазины города.

Bentley Continental GT в модификации Supersports был на европейских номерах, зарегистрирован в Швейцарии. С 2009 по 2011 год производитель всего выпустил только 1800 таких машин.

Это была самая мощная и быстрая версия модели и стоила 270 тысяч долларов.

Такой автомобиль оснащен 6,0-литровым W12 двигателем с турбонаддувом, выдающим 630 л. с. и 800 Н∙м. С 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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В Киеве заметили редкий Bentley Continental Supersports (фото: instagram.com/topcars_u.a)

Bentley Continental Supersports (фото: wikipedia)