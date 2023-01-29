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У Києві побачили хвостатого водія "за кермом" тролейбуса (відео)

У Києві помітили хвостатого водія в тролейбусі (фото: facebook.com/iznankakiev)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві в одному з тролейбусів помітили "хвостатого водія", який сидів у кабіні кермувальника транспорту.

Відео з'явилося в одному зі столичних Telegram-каналів.

На кадрах видно, що жовтий тролейбус рухається за своїм маршрутом. А з кабіни водія визирає милий песик в чорному костюмчику, породою схожий на чіхуахуа.

Цікаво, що самого кермувальника комунального транспорту не видно, тож складається враження, що тваринка в кабіні сама.

Користувачі мережі активно коментують зворушливе відео:

  • Мабуть, вдома плаче, тому на роботу з собою доводиться брати дитя...
  • Я би такому водію на талончики передавала, якби їх продавали.
  • А це взагалі безпечно?
  • Милота...

Раніше ми писали, що у Києві помітили хижака, який заглядає у вікна в пошуках їжі.

Крім того читайте, що у Києві у під'їзді будинку помітили змію.

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