В Киеве увидели хвостатого водителя "за рулем" троллейбуса (видео)

На кадрах видно, что желтый троллейбус двигается по своему маршруту. А из кабины водителя выглядывает милая собачка в черном костюмчике, породой похожая на чихуахуа.

Интересно, что самого водителя коммунального транспорта не видно, поэтому создается впечатление, что животное в кабине само.

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