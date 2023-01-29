У Києві побачили хвостатого водія "за кермом" тролейбуса (відео)
У Києві помітили хвостатого водія в тролейбусі (фото: facebook.com/iznankakiev)
У Києві в одному з тролейбусів помітили "хвостатого водія", який сидів у кабіні кермувальника транспорту.
Відео з'явилося в одному зі столичних Telegram-каналів.
На кадрах видно, що жовтий тролейбус рухається за своїм маршрутом. А з кабіни водія визирає милий песик в чорному костюмчику, породою схожий на чіхуахуа.
Цікаво, що самого кермувальника комунального транспорту не видно, тож складається враження, що тваринка в кабіні сама.
Користувачі мережі активно коментують зворушливе відео:
- Мабуть, вдома плаче, тому на роботу з собою доводиться брати дитя...
- Я би такому водію на талончики передавала, якби їх продавали.
- А це взагалі безпечно?
- Милота...
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