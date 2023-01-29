У Києві побачили хвостатого водія "за кермом" тролейбуса (відео)

У Києві в одному з тролейбусів помітили "хвостатого водія", який сидів у кабіні кермувальника транспорту.

Відео з'явилося в одному зі столичних Telegram-каналів.

На кадрах видно, що жовтий тролейбус рухається за своїм маршрутом. А з кабіни водія визирає милий песик в чорному костюмчику, породою схожий на чіхуахуа.

Цікаво, що самого кермувальника комунального транспорту не видно, тож складається враження, що тваринка в кабіні сама.

Користувачі мережі активно коментують зворушливе відео: