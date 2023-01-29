В Киеве увидели хвостатого водителя "за рулем" троллейбуса (видео)
В Киеве заметили хвостатого водителя в троллейбусе (фото: facebook.com/iznankakiev)
В Киеве в одном из троллейбусов заметили "хвостатого водителя", сидящего в кабине водителя транспорта.
Видео появилось в одном из столичных Telegram-каналов.
На кадрах видно, что желтый троллейбус двигается по своему маршруту. А из кабины водителя выглядывает милая собачка в черном костюмчике, породой похожая на чихуахуа.
Интересно, что самого водителя коммунального транспорта не видно, поэтому создается впечатление, что животное в кабине само.
Пользователи сети активно комментируют трогательное видео:
- Наверное, дома плачет, поэтому на работу с собой приходится брать ребенка.
- Я бы такому водителю на талончики передавала, если бы их продавали.
- А это вообще неопасно?
- Милота...
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