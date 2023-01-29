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В Киеве увидели хвостатого водителя "за рулем" троллейбуса (видео)

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Киев, Воскресенье 29 января 2023 13:45
В Киеве увидели хвостатого водителя "за рулем" троллейбуса (видео) В Киеве заметили хвостатого водителя в троллейбусе (фото: facebook.com/iznankakiev)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве в одном из троллейбусов заметили "хвостатого водителя", сидящего в кабине водителя транспорта.

Видео появилось в одном из столичных Telegram-каналов.

На кадрах видно, что желтый троллейбус двигается по своему маршруту. А из кабины водителя выглядывает милая собачка в черном костюмчике, породой похожая на чихуахуа.

Интересно, что самого водителя коммунального транспорта не видно, поэтому создается впечатление, что животное в кабине само.

Пользователи сети активно комментируют трогательное видео:

  • Наверное, дома плачет, поэтому на работу с собой приходится брать ребенка.
  • Я бы такому водителю на талончики передавала, если бы их продавали.
  • А это вообще неопасно?
  • Милота...

Ранее мы писали, что в Киеве заметили хищника, заглядывающего в окна в поисках пищи.

Кроме того, читайте, что в Киеве в подъезде дома заметили змею.

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