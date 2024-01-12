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У Києві помітили фальшиві гривні: на що звернути увагу

Київ, П'ятниця 12 січня 2024 11:59
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У Києві помітили фальшиві гривні: на що звернути увагу Фото: Києвом ходять фальшиві гривні (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві помітили фальшиві купюри номіналом 200 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на економіста Олексія Куща в Facebook.

Що відомо про підробні купюри

Йдеться про банкноти номіналом 200 грн старого зразка випуску 2014 року. На них навіть присутні водяні знаки.

Відрізняється якість паперу та магнітні стрічки, на підробках вони жовті.

"Відрізнити можна під час детального вивчення магнітної стрічки - вона позначена жовтою лінією. Ще на дотик - якість паперу відрізняється. Будьте уважні. Підробок може бути чимало. Схоже на вкидання якісної поліграфії, промислової якості", - написав Олексій.

Зазначимо, що поки НБУ не підтвердило цю інформацію.

У Києві помітили фальшиві гривні: на що звернути увагуОсь так виглядає купюра 2014 року випуску (фото: monety.com.ua)

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