ua en ru
Пт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве заметили фальшивые гривны: на что обратить внимание

Киев, Пятница 12 января 2024 11:59
UA EN RU
В Киеве заметили фальшивые гривны: на что обратить внимание Фото: Киевом ходят фальшивые гривны (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве заметили фальшивые купюры номиналом в 200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на экономиста Алексея Куща в Facebook.

Что известно о поддельных купюрах

Речь идет о банкнотах номиналом в 200 грн старого образца выпуска 2014 года. На них даже находятся водяные знаки.

Различается качество бумаги и магнитные ленты, на подделках они желтые.

"Отличить можно во время детального изучения магнитной ленты - она обозначена желтой линией. Еще на ощупь качество бумаги отличается. Будьте внимательны. Подделок может быть немало. Похоже на вбрасывание качественной полиграфии, промышленного качества", - написал Алексей.

Отметим, пока НБУ не подтвердило эту информацию.

В Киеве заметили фальшивые гривны: на что обратить вниманиеВот так выглядит купюра 2014 выпуска (фото: monety.com.ua)

Как мы писали ранее, ПриватБанк запустил функцию, которая облегчит жизнь многим людям.

Ранее мы писали о том, за какие переводы банки блокируют карты без уведомления.

Читайте РБК-Украина в Google News
гривні фальшивые деньги