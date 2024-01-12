В Киеве заметили фальшивые гривны: на что обратить внимание

В Киеве заметили фальшивые купюры номиналом в 200 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на экономиста Алексея Куща в Facebook.

Что известно о поддельных купюрах

Речь идет о банкнотах номиналом в 200 грн старого образца выпуска 2014 года. На них даже находятся водяные знаки.

Различается качество бумаги и магнитные ленты, на подделках они желтые.

"Отличить можно во время детального изучения магнитной ленты - она обозначена желтой линией. Еще на ощупь качество бумаги отличается. Будьте внимательны. Подделок может быть немало. Похоже на вбрасывание качественной полиграфии, промышленного качества", - написал Алексей.

Отметим, пока НБУ не подтвердило эту информацию.

Вот так выглядит купюра 2014 выпуска (фото: monety.com.ua)