У Києві поліція та перехожі перекрили дорогу, щоб врятувати качиний виводок: зворушливе відео

Як відбувався порятунок

За словами пресслужби поліції Подільського району, на Поштовій площі до поліцейських підбігла жінка та повідомила, що перед світлофором стоїть качка з каченятами.

Тварина могла піти під колеса автомобілів, тому поліцейські зупинили рух. Проте на той момент люди вже оточили каченят і перевели їх через дорогу. Перейшовши, качина родина почимчикувала в бік Дніпра.

Чому качка опинилася посеред великого міста

Зоологи зазначають, що качки висиджують каченят на схилах, адже там немає хижаків. Згодом сім'я переходить до річки, тому що це зона годування. Перебуваючи на воді, птахи мають більше шансів вижити, тому що поряд немає котів, собак або щурів.

Натомість є інші птахи, які можуть заподіяти качкам шкоди. Проте якщо сім'я заховається в очереті, то зможе себе убезпечити. Однак зоозахисники кажуть, що в Києві з зарослями очеретів є проблема: вони розташовані лише вглибині Труханового острова.