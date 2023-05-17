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В Киеве полиция и прохожие перекрыли дорогу, чтобы спасти утиный выводок: трогательное видео

В Киеве на дороге спасли выводок утят (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве прохожие и полицейские перекрыли дорогу неподалеку от центра, чтобы утка с десятком утят смогла перейти дорогу. Предполагается, что она высидела птенцов рядом с фуникулером, а теперь решила "переехать".

Милое видео спасения появилось в социальных сетях.

Как происходило спасение

По словам пресс-службы полиции Подольского района, на Почтовой площади к полицейским подбежала женщина и сообщила, что перед светофором стоит утка с утятами.

Животное могло пойти под колеса автомобилей, поэтому полицейские остановили движение. Однако на тот момент люди уже окружили утят и перевели их через дорогу. Перейдя, утиная семья пошагала в сторону Днепра.

Почему утка оказалась посреди большого города

Зоологи отмечают, что утки высиживают утят на склонах, ведь там нет хищников. Со временем семья переходит к реке, потому что это зона кормления. Находясь на воде, птицы имеют больше шансов выжить, потому что рядом нет кошек, собак или крыс.

Есть другие птицы, которые могут причинить уткам вреда. Однако если семья спрячется в камышах, то сможет себя обезопасить. Но зоозащитники говорят, что в Киеве с зарослями камышей есть проблема: они расположены только в глубине Труханового острова.

Ранее мы подробно рассказали, что происходит в киевском зоопарке после падения обломка ракеты.

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