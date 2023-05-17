В Киеве полиция и прохожие перекрыли дорогу, чтобы спасти утиный выводок: трогательное видео

Как происходило спасение

По словам пресс-службы полиции Подольского района, на Почтовой площади к полицейским подбежала женщина и сообщила, что перед светофором стоит утка с утятами.

Животное могло пойти под колеса автомобилей, поэтому полицейские остановили движение. Однако на тот момент люди уже окружили утят и перевели их через дорогу. Перейдя, утиная семья пошагала в сторону Днепра.

Почему утка оказалась посреди большого города

Зоологи отмечают, что утки высиживают утят на склонах, ведь там нет хищников. Со временем семья переходит к реке, потому что это зона кормления. Находясь на воде, птицы имеют больше шансов выжить, потому что рядом нет кошек, собак или крыс.

Есть другие птицы, которые могут причинить уткам вреда. Однако если семья спрячется в камышах, то сможет себя обезопасить. Но зоозащитники говорят, что в Киеве с зарослями камышей есть проблема: они расположены только в глубине Труханового острова.