У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)

У Києві продовжується перевірка укриттів після загибелі людей біля зачиненого сховища. Деякі з приміщень ремонтують, на що КМДА виділила певну суму коштів. Киянам уже показали перші результати ремонтних робіт і ревізій.
Фото відремонтованого укриття показав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.
Високопосадовець зазначив, що наразі робота триває у Святошинському районі. За його словами, ситуація там дещо краща, ніж в інших районах. Але попри те, що більшість укриттів були відкритими, проте потребують ремонту.
Одне з укриттів у Святошинському районі (фото: t.me/zalizni_zminy)
"Із цікавого. Побачив перше свіжовідремонтоване укриття. 1,3 мільйона гривень за ремонт 103 метрів квадратних укриття. Це з тих 1,2 мільярда, про виділення яких казав наш мер Кличко", - написав Камишін.
Він також додав фото "свіжовідремонтованого" укриття. Яким воно стало тепер, можна побачити нижче:
Фото: t.me/zalizni_zminy
Нагадаємо, що 1 червня вночі росіяни обстріляли Київ з "Іскандер". Біля зачиненого укриття в поліклініці в Деснянському районі столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дівчинка та її мама.
Вони прийшли до укриття, яке виявилося зачиненим. Від падіння уламків люди отримали смертельні поранення. Після цього міська влада ініціювала перевірку всіх укриттів столиці.
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