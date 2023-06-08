У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)

Як виглядає укриття за мільйон гривень

Високопосадовець зазначив, що наразі робота триває у Святошинському районі. За його словами, ситуація там дещо краща, ніж в інших районах. Але попри те, що більшість укриттів були відкритими, проте потребують ремонту.

Одне з укриттів у Святошинському районі (фото: t.me/zalizni_zminy)

"Із цікавого. Побачив перше свіжовідремонтоване укриття. 1,3 мільйона гривень за ремонт 103 метрів квадратних укриття. Це з тих 1,2 мільярда, про виділення яких казав наш мер Кличко", - написав Камишін.

Він також додав фото "свіжовідремонтованого" укриття. Яким воно стало тепер, можна побачити нижче:

Фото: t.me/zalizni_zminy

Нагадаємо, що 1 червня вночі росіяни обстріляли Київ з "Іскандер". Біля зачиненого укриття в поліклініці в Деснянському районі столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дівчинка та її мама.

Вони прийшли до укриття, яке виявилося зачиненим. Від падіння уламків люди отримали смертельні поранення. Після цього міська влада ініціювала перевірку всіх укриттів столиці.