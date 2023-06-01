Тікати в укриття або залишитися вдома під час ракетного удару. Експерт розставив усі крапки над "і"

Останнім часом Росія все частіше почала застосовувати тактику балістичних обстрілів. В результаті від оголошення повітряної тривоги до вибуху може пройти від 10 секунд до 10 хвилин.

Чи безпечно бігти під час таких тривог у притулок чи краще залишитися вдома, розповів експерт у галузі містобудування Віктор Гліба, пише ТСН.

Де краще ховатися під час обстрілів балістичними ракетами

"Я вже більше року займаюся питанням укриттів та сховищ у рамках громадської організації "Ренесанс", яку очолюю. У нас десятки фахівців, ми пишемо для Мінрегіону державні будівельні норми, разом із ДСНС працює робоча група. З грудня було проведено близько 40 зустрічей", - розказав Віктор.

За його словами, він дотримується системи первинних укриттів, коли у житловому та громадському об'єкті перебувають люди, яким нікуди не треба бігти.

"Ізраїльський досвід свідчить про те, що потрібно мати безпечний простір там, де ти живеш. Тікати до укриття, як показала сьогоднішня практика, – небезпечно. Ми говоримо про це більше року", - уточнив він.

Чому в Україні немає справжніх бомбосховищ

Віктор Гліба пояснює, що бомбосховища у розумінні більшості українців є просто укриттями.

"Час прильоту - від 6-10 секунд до 10 хвилин (наприклад, балістичних ракет після сигналу повітряної тривоги - ред.), тому говорити, що всім потрібно бігти до укриття - немає сенсу. Такий сумний висновок після обстеження укриттів у Києві. Україна виявилася не готова до війни", - повідомив експерт.

Архітектор зазначив, що перші півроку після повномасштабного вторгнення росіян влада застосовувала непрофесійний сленг.

"В Україні немає бомбосховищ, їх немає. Їх і не було. Були укриття та сховища протирадіаційні. Два типи. Вони призначені для людей, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, для керівництва держави. Укриття були передбачені для 10%, з них не всі у належному стані", - розповідає Гліба.