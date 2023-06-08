В Киеве показали отремонтированное укрытие более чем за миллион гривен: смотрите, какое оно внутри (фото)

В Киеве продолжается проверка укрытий после гибели людей у закрытого убежища. Некоторые из помещений ремонтируют, на что КГГА выделила определенную сумму средств. Киевлянам уже показали первые результаты ремонтных работ и ревизий.
Фото отремонтированного укрытия показал министр стратегической промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что сейчас работа продолжается в Святошинском районе. По его словам, ситуация там несколько лучше, чем в других районах. Но несмотря на то, что большинство укрытий были открыты, они требуют ремонта.
Одно из укрытий в Святошинском районе (фото: t.me/zalizni_zminy)
"Из интересного. Увидел первое свежеотремонтированное укрытие. 1,3 миллиона гривен за ремонт 103 метров квадратных укрытия. Это из тех 1,2 миллиарда, о выделении которых говорил наш мэр Кличко", - написал Камышин.
Он также добавил фото "свежеотремонтированного" укрытия. Каким оно стало теперь, можно увидеть ниже:
Фото: t.me/zalizni_zminy
Напомним, что 1 июня ночью россияне обстреляли Киев с "Искандера". У закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека, среди которых 9-летняя девочка и ее мама.
Они пришли к укрытию, которое оказалось закрытым. От падения обломков люди получили смертельные ранения. После этого городские власти инициировали проверку всех укрытий столицы.
Ранее мы сообщали о том, что охранник закрытого укрытия оказался фанатом Путина.
А еще писали, стоит ли спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.