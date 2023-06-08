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В Киеве показали отремонтированное укрытие более чем за миллион гривен: смотрите, какое оно внутри (фото)

Такой вид укрытия имело до ремонта (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве продолжается проверка укрытий после гибели людей у закрытого убежища. Некоторые из помещений ремонтируют, на что КГГА выделила определенную сумму средств. Киевлянам уже показали первые результаты ремонтных работ и ревизий.

Фото отремонтированного укрытия показал министр стратегической промышленности Александр Камышин в своем Telegram-канале.

Как выглядит укрытие за миллион гривен

Чиновник отметил, что сейчас работа продолжается в Святошинском районе. По его словам, ситуация там несколько лучше, чем в других районах. Но несмотря на то, что большинство укрытий были открыты, они требуют ремонта.

Одно из укрытий в Святошинском районе (фото: t.me/zalizni_zminy)

"Из интересного. Увидел первое свежеотремонтированное укрытие. 1,3 миллиона гривен за ремонт 103 метров квадратных укрытия. Это из тех 1,2 миллиарда, о выделении которых говорил наш мэр Кличко", - написал Камышин.

Он также добавил фото "свежеотремонтированного" укрытия. Каким оно стало теперь, можно увидеть ниже:

Фото: t.me/zalizni_zminy

Напомним, что 1 июня ночью россияне обстреляли Киев с "Искандера". У закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека, среди которых 9-летняя девочка и ее мама.

Они пришли к укрытию, которое оказалось закрытым. От падения обломков люди получили смертельные ранения. После этого городские власти инициировали проверку всех укрытий столицы.

Ранее мы сообщали о том, что охранник закрытого укрытия оказался фанатом Путина.

А еще писали, стоит ли спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.

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КГГАКиев