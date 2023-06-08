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У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)

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Київ, Четвер 08 червня 2023 11:13
У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото) Такий вигляд укриття мало до ремонту (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві продовжується перевірка укриттів після загибелі людей біля зачиненого сховища. Деякі з приміщень ремонтують, на що КМДА виділила певну суму коштів. Киянам уже показали перші результати ремонтних робіт і ревізій.

Фото відремонтованого укриття показав міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

Як виглядає укриття за мільйон гривень

Високопосадовець зазначив, що наразі робота триває у Святошинському районі. За його словами, ситуація там дещо краща, ніж в інших районах. Але попри те, що більшість укриттів були відкритими, проте потребують ремонту.

У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)

Одне з укриттів у Святошинському районі (фото: t.me/zalizni_zminy)

"Із цікавого. Побачив перше свіжовідремонтоване укриття. 1,3 мільйона гривень за ремонт 103 метрів квадратних укриття. Це з тих 1,2 мільярда, про виділення яких казав наш мер Кличко", - написав Камишін.

Він також додав фото "свіжовідремонтованого" укриття. Яким воно стало тепер, можна побачити нижче:

У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)У Києві показали відремонтоване укриття за понад мільйон гривень: дивіться, яке воно всередині (фото)

Фото: t.me/zalizni_zminy

Нагадаємо, що 1 червня вночі росіяни обстріляли Київ з "Іскандер". Біля зачиненого укриття в поліклініці в Деснянському районі столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дівчинка та її мама.

Вони прийшли до укриття, яке виявилося зачиненим. Від падіння уламків люди отримали смертельні поранення. Після цього міська влада ініціювала перевірку всіх укриттів столиці.

Раніше ми повідомляли про те, що охоронець зачиненого укриття виявився фанатом Путіна.

А ще писали, чи варто спускатися до сховища під час повітряної тривоги.

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КМДА Київ