В Киеве показали отремонтированное укрытие более чем за миллион гривен: смотрите, какое оно внутри (фото)

В Киеве продолжается проверка укрытий после гибели людей у закрытого убежища. Некоторые из помещений ремонтируют, на что КГГА выделила определенную сумму средств. Киевлянам уже показали первые результаты ремонтных работ и ревизий.

Как выглядит укрытие за миллион гривен

Чиновник отметил, что сейчас работа продолжается в Святошинском районе. По его словам, ситуация там несколько лучше, чем в других районах. Но несмотря на то, что большинство укрытий были открыты, они требуют ремонта.

Одно из укрытий в Святошинском районе (фото: t.me/zalizni_zminy)

"Из интересного. Увидел первое свежеотремонтированное укрытие. 1,3 миллиона гривен за ремонт 103 метров квадратных укрытия. Это из тех 1,2 миллиарда, о выделении которых говорил наш мэр Кличко", - написал Камышин.

Он также добавил фото "свежеотремонтированного" укрытия. Каким оно стало теперь, можно увидеть ниже:

Фото: t.me/zalizni_zminy

Напомним, что 1 июня ночью россияне обстреляли Киев с "Искандера". У закрытого укрытия в поликлинике в Деснянском районе столицы погибли три человека, среди которых 9-летняя девочка и ее мама.

Они пришли к укрытию, которое оказалось закрытым. От падения обломков люди получили смертельные ранения. После этого городские власти инициировали проверку всех укрытий столицы.