У Києві показали елемент ракети, що потопила крейсер "Москва" (фото і відео)

На оновленій виставці 13 квітня з нагоди річниці знищення ворожого крейсера провели презентацію унікальних фактів про подію: експертні характеристики бою, демонстрація точної дислокації, положення та розташування ракетоносця російських окупантів, демонстрацію оригінального елемента ураження.

Крім того, на сайті музею поінформували про презентацію спільно з Громадською організацією "ДНА" ексклюзивного проекту математичного моделювання процесу знищення "Москви".

У колекції Національного військово-історичного музею у Києві в експозиції є, серед іншого, сигнальний буй та рятувальний круг із крейсера противника...

Сигнальний буй та рятувальний круг із затонулого крейсера "Москва" (фото: nvimu.com.ua)

...Їх ще у травні минулого року виловили у районі гирла Дунаю українські прикордонники, після чого передали музейникам.

Пізніше, на початку осені, бійці Держприкордонслужби продемонстрували пліт на 20 осіб із затонулого російського крейсера, а також одяг, рятувальні жилети та деякі інші речі моряків та морпіхів із "Москви"...

Відео: українські прикордонники показали пліт із крейсера "Москва"

...Ще за кілька місяців, узимку, на пляж Одеси прибило новий артефакт із російського крейсера, а саме пакети "води питної аварійної".

Пакети з водою російських моряків із крейсера "Москва" знайшли на одеському пляжі (фото: dumskaya.net)

А наразі у головному військовому музеї України продемонстрували і стабілізатор стартового агрегату ракети Р-360 "Нептун" берегового ракетного комплексу Військово-морських сил України "РК-360МЦ" "Нептун", розробленого підприємствами ДК "Укроборонпром".

Як розповів на прес-конференції завідувач Центрального військово-морського музею України Сергій Воронов, рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, о 14:06 відбувся старт першої з двох ракет "Нептун", і внаслідок удару російський крейсер "Москва" був уражений, передає "Укрінформ".

Демонстрація елемента ракети "Нептун", який вразив крейсер "Москва", відбулася у Національному військово-історичному музеї Києва (фото: ukrinform.ua)

Офіційні дані свідчать, що дві ракети поцілили в лівий борт у район ходового містка, кают-компанії та носового машинного відділення. "Москва" повністю затонула наступного дня, 14 квітня, за 75 км від мису Тарханкут.

Відео: запуск ракет "Нептун", які відправили флагман Чорноморського флоту російських окупантів "Москва" на дно у квітні 2022 року

Крейсер "Москва" був збудований у 1976 році на суднобудівному заводі в Миколаєві. Цей корабель довжиною трохи більш як 186 метрів і завширшки майже 21 метр налічував пів тисячі людей екіпажу.

За інформацією Ради Національної Безпеки та Оборони України, з екіпажу "Москви" було всього врятовано лише 58 людей. У РФ офіційно підтвердили загибель лише одного члена екіпажу, 27 осіб оголосили зниклими безвісти.

Російський крейсер "Москва" на дні Чорного моря (фото: radiosvoboda.org/facebook.com/OperationalCommandSouth)