В Киеве показали элемент ракеты, потопившей крейсер "Москва" (фото и видео)

На обновленной выставке 13 апреля по случаю годовщины уничтожения вражеского крейсера провели презентацию уникальных фактов о событии: экспертные характеристики боя, демонстрация точной дислокации, положения и расположения ракетоносца российских оккупантов, демонстрацию оригинального элемента поражения.

Кроме того на сайте музея проинформировали о презентации совместно с Общественной организацией "ДНА" эксклюзивного проекта математического моделирования процесса уничтожения "Москвы".

В коллекции Национального военно-исторического музея в Киеве в экспозиции есть, среди прочего, сигнальный буй и спасательный круг с крейсера противника...

Сигнальный буй и спасательный круг с затонувшего крейсера "Москва" (фото: nvimu.com.ua)

...Их еще в мае прошлого года выловили в районе устья Дуная украинские пограничники, после чего передали музейщикам.

Позже, в начале осени, бойцы Госпогранслужбы продемонстрировали плот на 20 человек с затонувшего российского крейсера, а также одежду, спасательные жилеты и некоторые другие вещи моряков и морпехов с "Москвы"...

Видео: украинские пограничники показали плот с крейсера "Москва"

...Еще через несколько месяцев, зимой, на пляж Одессы прибило новый артефакт с российского крейсера, а именно пакеты "воды питьевой аварийной".

Пакеты с водой российских моряков с крейсера "Москва" нашли на одесском пляже (фото: dumskaya.net)

А сейчас в главном военном музее Украины продемонстрировали и стабилизатор стартового агрегата ракеты Р-360 "Нептун" берегового ракетного комплекса Военно-морских сил Украины "РК-360МЦ" "Нептун", разработанного предприятиями ДК "Укроборонпром".

Как рассказал на пресс-конференции заведующий Центральным военно-морским музеем Украины Сергей Воронов, ровно год назад, 13 апреля 2022 года, в 14:06 состоялся старт первой из двух ракет "Нептун", и в результате удара российский крейсер "Москва" был поражен, передает "Укринформ".

Демонстрация элемента ракеты "Нептун", поразившего крейсер "Москва", прошла в Национальном военно-историческом музее Киева (фото: ukrinform.ua)

Официальные данные гласят, что две ракеты попали в левый борт в район ходового мостика, кают-компании и носового машинного отделения. "Москва" полностью затонула на следующий день, 14 апреля, в 75 км от мыса Тарханкут.

Видео: запуск ракет "Нептун", которые отправили флагман Черноморского флота российских оккупантов "Москва" на дно в апреле 2022 года

Крейсер "Москва" был построен в 1976 году на судостроительном заводе в Николаеве. Этот корабль длиной чуть более 186 метров и в ширину почти 21 метр насчитывал пол тысячи человек экипажа.

По информации Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины, из экипажа "Москвы" было всего спасено только 58 человек. В РФ же официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.

Российский крейсер "Москва" на дне Черного моря (фото: radiosvoboda.org / facebook.com/OperationalCommandSouth)