У Києві почнуть тестувати електронний квиток у маршрутках: коли чекати на нововведення

Що відомо про введення електронних квитків

Переведення транспорту приватних перевізників на безготівкову оплату - непростий процес, тому всі зміни впроваджують поступово. За словами представників комунального підприємства "ГІОЦ", скоро розпочнеться технічне тестування електронного квитка на окремих маршрутах приватних перевізників.

"Це тривалий процес, адже він потребує тісної та постійної взаємодії міста з майже двома десятками приватних компаній, які займаються пасажирськими перевезеннями автобусами в режимі маршрутного таксі", - зазначили в коментарі "Вечірньому Києву".

Наразі йдеться лише про технічне під'єднання маршруток до загальної системи.

Для того, щоб система почала працювати злагоджено, потрібно обладнати кожну маршрутку валідаторами та під'єднати маршрути приватних перевізників до єдиної автоматизованої системи оплати проїзду.

Валідатори в громадському транспорті (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Крім того, приватні перевізники самі встановлюють тарифи на маршрутах, що також потрібно врахувати. А також варто забезпечити можливість пільгового проїзду для різних категорій пасажирів.

Чому безготівкова оплата важлива

На це є декілька причин:

Позбавлення від обігу готівки в транспорті

Економія на додаткових робочих місцях та друці паперових квитків

Контроль пасажиропотоку як в наземному транспорті, так і в метрополітені.

Три різних варіанти оплати проїзду для пасажирів

Станом сьогодні карткою кияни можуть розплатитися за проїзд у трамваях, тролейбусах, автобусах, метро та на фунікулері. Також оплатити проїзд карткою можна в Київській кільцевій електричці.