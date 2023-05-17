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В Киеве начнут тестировать электронный билет в маршрутках: когда ждать нововведения

В маршрутках Киева появятся электронные билеты (фото: kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В скором времени в Киеве начнется тестирование электронных билетов в маршрутках. В настоящее время продолжается этап разработки единой автоматизированной системы оплаты проезда.

Об этом сообщает издание "Вечірній Київ".

Что известно о вводе электронных билетов

Перевод транспорта частных перевозчиков на безналичную оплату - непростой процесс, поэтому все изменения внедряют постепенно. По словам представителей коммунального предприятия "ГИОЦ", скоро начнется техническое тестирование электронного билета на отдельных маршрутах частных перевозчиков.

"Это длительный процесс, ведь он нуждается в тесном и постоянном взаимодействии города с почти двумя десятками частных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками автобусами в режиме маршрутного такси", - отметили в комментарии "Вечірньому Києву".

Речь идет только о техническом подключении маршруток к общей системе.

Чтобы система начала работать слаженно, нужно оборудовать каждую маршрутку валидаторами и подключить маршруты частных перевозчиков к единой автоматизированной системе оплаты проезда.

Валидаторы в общественном транспорте (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, частные перевозчики сами устанавливают тарифы на маршрутах, что также следует учесть. А также следует обеспечить возможность льготного проезда для разных категорий пассажиров.

Почему безналичная оплата важна

На это есть несколько причин:

  • Избавление от обращения наличных денег в транспорте
  • Экономия на дополнительных рабочих местах и печати бумажных билетов
  • Контроль пассажиропотока как в наземном транспорте, так и метрополитене.
  • Три разных варианта оплаты проезда для пассажиров

По состоянию на сегодня картой киевляне могут расплатиться за проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах, метро и на фуникулере. Также оплатить проезд картой можно в Киевской кольцевой электричке.

Ранее мы писали о новом необычном типе билета на общественный транспорт, который может появиться в Киеве.

Читайте также, что изменится в работе общественного транспорта во время воздушных тревог.

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Киевоплата проїзду