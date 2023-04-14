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Проїзд стане дешевшим? У Києві може з'явитися незвичайний квиток на громадський транспорт

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Київ, П'ятниця 14 квітня 2023 10:22
Проїзд стане дешевшим? У Києві може з'явитися незвичайний квиток на громадський транспорт Що зміниться в оплаті за проїзд у транспорті Києва (фото: facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Юлія Гаюк

1 лютого на сайті Київської міської ради з'явилася петиція про запровадження системи пересадкового квитка на громадський транспорт. Такий квиток буде діяти 90 хвилин, протягом яких кияни можуть користуватися будь-якими видами транспорту безкоштовно.

Чи приймуть таке нововведення у КМДА - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Що таке пересадковий квиток

Пересадковий квиток - це той самий квиток на громадський транспорт, однак він діє протягом певного визначеного часу, а не лише під час однієї поїздки. Суть такої системи полягає в разовій купівлі квитка та можливості пересідати на інші види громадського транспорту, не купуючи новий квиток.

Якщо ви добираєтеся на роботу тролейбусом і трамваєм, то можете придбати пересадковий квиток і здійснити потрібну пересадку без доплати.

Навіщо запроваджувати такий квиток

Автор петиції Ілля Сигачов зазначає, що "Київпастранс" не може надавати свої послуги якісно та з оптимальними часовими інтервалами.

"На деяких маршрутах, інтервали вже сягають замість 30 хв заявлених - 50 хв. Окрім того, досі існує заборона функціонування громадського наземного транспорту під час повітряної тривоги. Не менш важливим фактором є міський трафік та затори, на які КП "Київпастранс" на пряму не впливає", - пише автор петиції.

Проїзд стане дешевшим? У Києві може з'явитися незвичайний квиток на громадський транспорт

Скриншот: petition.kyivcity.gov.ua

Тому він пропонує запровадити пересадковий квиток на громадський транспорт, який буде діяти протягом 90 хвилин і коштувати 8 гривень.

Однак у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначили, що вартість пересадкового квитка потрібно переглянути.

Проїзд стане дешевшим? У Києві може з'явитися незвичайний квиток на громадський транспорт

Скриншот: petition.kyivcity.gov.ua

При цьому одноразові квитки, звісно, залишаються.

Петиція про запровадження пересадкового квитка набрала необхідну кількість голосів і готується до розгляду.

Варто додати, що в деяких містах України така система вже діє. Наприклад, у Львові можна пересідати протягом 90 хвилин, а в Чернігові - протягом 30.

Раніше ми розповідали, який комунальний транспорт став повністю безкоштовним у Херсоні.

Читайте також, чи введуть безготівкову оплату за проїзд у Києві.

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