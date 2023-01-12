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У Києві відновлюють роботу швидкісні трамваї на Борщагівці

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Київ, Четвер 12 січня 2023 22:13
У Києві відновлюють роботу швидкісні трамваї на Борщагівці Фото: у Києві відновлюють роботу швидкісні трамваї на Борщагівці (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Тетяна Степанова

З 12 січня відновлюється рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю №1 та №3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram київського міського голови Віталія Кличка.

"Із п'ятниці, 13 січня, відновлюємо рух трамвайних маршрутів Борщагівської лінії швидкісного трамваю: №1 "вул. Старовокзальна - Михайлівська Борщагівка" та № 3 "вул. Старовокзальна - вул. Сім'ї Сосніних".

Він зазначив, що це стало можливим завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників столиці.

Маршрут трамваю №1 обслуговуватимуть 10 одиниць рухомого складу. Маршрут №3 - чотири одиниці. Орієнтовні інтервали руху будуть 8 та 15 хвилин відповідно.

Також мер повідомив, що автобусні маршрути №1Т і №3Т, які працювали, поки не ходили трамваї, припинять рух.

Нагадаємо, з 23 грудня через дефіцит електроенергії замість трамваїв і тролейбусів на всіх маршрутах Києва курсували автобуси.

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