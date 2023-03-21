В Киеве начали ездить новые трамваи: как они выглядят (фото)
В Киеве трамвайный маршрут №33 полностью восстановлен. Там отремонтированы колеи и будут курсировать новые вагоны "Татра-Юг".
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
Какие трамваи появились
По его словам, на маршрут №33 (из Троещины на Дарницу) вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг".
"Теперь маршрут курсирования полностью восстановлен. Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Карельским переулком", - сообщил Виталий Кличко.
Сколько отремонтировано путей
Также он добавил, что в общем обновлено 1076 метров трамвайного пути. Заменено 1809 шпал, демонтировано 2 стрелочных переезда. В настоящее время завершают работы по благоустройству.
Интервал движения трамвая №33 в пиковые часы составит 15 минут.
В Киеве начали ездить новые трамваи (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Ранее мы сообщали, что на вокзале в Киеве "засветился" совершенно новый поезд.
Также мы писали, что в Киеве возобновляют работу скоростные трамваи на Борщаговке.
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