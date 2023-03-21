ua ru
Вт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве начали ездить новые трамваи: как они выглядят (фото)

Новина українською →
Киев, Вторник 21 марта 2023 09:36
В Киеве начали ездить новые трамваи: как они выглядят (фото) Новые трамваи в Киеве (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве трамвайный маршрут №33 полностью восстановлен. Там отремонтированы колеи и будут курсировать новые вагоны "Татра-Юг".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Какие трамваи появились

По его словам, на маршрут №33 (из Троещины на Дарницу) вышли 8 новеньких трамваев украинского производителя "Татра-Юг".

"Теперь маршрут курсирования полностью восстановлен. Новые трамваи будут курсировать по обновленным путям, которые отремонтировали на участке между улицами Павла Усенко и Карельским переулком", - сообщил Виталий Кличко.

Сколько отремонтировано путей

Также он добавил, что в общем обновлено 1076 метров трамвайного пути. Заменено 1809 шпал, демонтировано 2 стрелочных переезда. В настоящее время завершают работы по благоустройству.

Интервал движения трамвая №33 в пиковые часы составит 15 минут.

В Киеве начали ездить новые трамваи: как они выглядят (фото)В Киеве начали ездить новые трамваи: как они выглядят (фото)

В Киеве начали ездить новые трамваи (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Ранее мы сообщали, что на вокзале в Киеве "засветился" совершенно новый поезд.

Также мы писали, что в Киеве возобновляют работу скоростные трамваи на Борщаговке.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев трамвай