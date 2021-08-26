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На вокзале в Киеве "засветился" абсолютно новый поезд: смотрите фото и видео

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Четверг 26 августа 2021 15:10
На вокзале в Киеве "засветился" абсолютно новый поезд: смотрите фото и видео В Киеве представили новый поезд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве представили абсолютно новый поезд Stadler. Впервые его заметили на железнодорожном вокзале. Он состоит из пяти вагонов.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что поезд рассматривается, как часть проекта City Express.

"В феврале президент анонсировал проект City Express. Сейчас мы завершаем ТЭО и техническое задание для закупки подвижного состава для City Express. В конце сентября планируем объявить международный тендер на закупку подвижного состава. В том числе может претендовать и Stadler. Мы уже неделю тестируют этот поезд. Будем еще какое-то время его тестировать", - сообщил глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

Особенности поезда

Максимальная скорость электропоезда ЭПМ составляет 160 км/ч. В поезде есть 262 места для сидения 1 и 2 класса, также предусмотрены места для проезда пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Что за проект City Express

Он состоит в том, чтобы развивать пригородные поезда, это позволит Киеву разгрузить дороги. В проекте будет единый билет и персонификация пассажиров.

Где будет ездить этот поезд

Новые электропоезда будут ездить по семи направлениям.

"Первое направление - это Почайна-Вышгород, второе - Киев - Дарница - Нежин, третье - Киев - Дарница - Яготин, четвертое - Киев - Мироновка - Богуслав, пятое - Киев - Фастов - Белая Церковь - Узин, шестое - Киев - Фастов - Васильков, седьмое - Киев - Клавдиево", - рассказал Александр Красноштан, курирующий данный проект в "Укрзализныце".

На вокзале в Киеве &quot;засветился&quot; абсолютно новый поезд: смотрите фото и видеоНа вокзале в Киеве &quot;засветился&quot; абсолютно новый поезд: смотрите фото и видеоНа вокзале в Киеве &quot;засветился&quot; абсолютно новый поезд: смотрите фото и видеоНа вокзале в Киеве &quot;засветился&quot; абсолютно новый поезд: смотрите фото и видеоНа вокзале в Киеве &quot;засветился&quot; абсолютно новый поезд: смотрите фото и видеоВ Киеве презентовали поезд Stadler (фото: cfts.org.ua)

Как мы писали ранее, в Киеве тестируют новую электричку, появились первые фото из салона.

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