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У Києві в під’їзд будинку заповзала змія: відео неочікуваної знахідки

У Києві в будинок заповзла змія (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Деснянському районі в під’їзді багатоповерхового будинку помітили живу змію. Вона рухалась по сходах вгору.

Відео опублікували в столичному Telegram-каналі.

Як змія там опинилась

На відео можна побачити, як плазун рухається сходами будинку. Як змія там опинився та чи отруйна вона, наразі невідомо.

"На Троєщині у під'їзді помітили змію", - йдеться у повідомленні.

Можливо, вона заповзла з вулиці у будинок.

У Києві в під'їзд заповзла змія (t.me/c/Киевский Движ)

Додамо, що у більшості випадків змії, які мешкають в Україні, намагаються втекти, щойно помічають людину. Агресію вони проявляють лише в разі небезпеки.

Зазвичай люди зазнають укусів, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на змій. Однак буває, що змія стає об’єктом своєрідного полювання з боку людини. Якщо ви побачили змію, відійдіть убік без різких рухів: безпечна відстань - 1,5-2 м.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом активізувалися отруйні змії та як правильно від них вберегтися.

Також ми писали, що у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітона.

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Київплазунизмеи