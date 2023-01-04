У Києві в під’їзд будинку заповзала змія: відео неочікуваної знахідки

Як змія там опинилась

На відео можна побачити, як плазун рухається сходами будинку. Як змія там опинився та чи отруйна вона, наразі невідомо.

"На Троєщині у під'їзді помітили змію", - йдеться у повідомленні.

Можливо, вона заповзла з вулиці у будинок.

У Києві в під'їзд заповзла змія (t.me/c/Киевский Движ)

Додамо, що у більшості випадків змії, які мешкають в Україні, намагаються втекти, щойно помічають людину. Агресію вони проявляють лише в разі небезпеки.

Зазвичай люди зазнають укусів, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на змій. Однак буває, що змія стає об’єктом своєрідного полювання з боку людини. Якщо ви побачили змію, відійдіть убік без різких рухів: безпечна відстань - 1,5-2 м.