В Киеве в подъезд дома заползала змея: видео неожиданной находки

Как змея там оказалась

На видео можно увидеть, как пресмыкающийся движется по лестнице дома. Как змея там оказалась, ядовита ли она, пока неизвестно.

"На Троещине в подъезде заметили змею", - говорится в сообщении.

Возможно, она заползла с улицы в дом.

В Киеве в подъезд заползла змея (t.me/c/Киевский Движ)

Добавим, что в большинстве случаев змеи, проживающие в Украине, пытаются убежать, как только замечают человека. Агрессию они проявляют только в случае опасности.

Обычно люди подвергаются укусам, если случайно наступают, садятся или ложатся на змей. Однако бывает, что змея становится объектом своеобразной охоты со стороны человека. Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений: безопасное расстояние - 1,5-2 м.