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В Киеве в подъезд дома заползала змея: видео неожиданной находки

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Среда 04 января 2023 18:05
В Киеве в подъезд дома заползала змея: видео неожиданной находки В Киеве в дом заползла змея (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве в Деснянском районе в подъезде многоэтажного дома была замечена живая змея. Она двигалась по лестнице вверх.

Видео опубликовали в столичном Telegram-канале.

Как змея там оказалась

На видео можно увидеть, как пресмыкающийся движется по лестнице дома. Как змея там оказалась, ядовита ли она, пока неизвестно.

"На Троещине в подъезде заметили змею", - говорится в сообщении.

Возможно, она заползла с улицы в дом.

В Киеве в подъезд дома заползала змея: видео неожиданной находки

В Киеве в подъезд заползла змея (t.me/c/Киевский Движ)

Добавим, что в большинстве случаев змеи, проживающие в Украине, пытаются убежать, как только замечают человека. Агрессию они проявляют только в случае опасности.

Обычно люди подвергаются укусам, если случайно наступают, садятся или ложатся на змей. Однако бывает, что змея становится объектом своеобразной охоты со стороны человека. Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений: безопасное расстояние - 1,5-2 м.

Ранее мы сообщали, что под Киевом активизировались ядовитые змеи и как правильно от них уберечься.

Также мы писали, что в Черновцах посреди улицы нашли настоящего питона.

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