В Киеве в подъезд дома заползала змея: видео неожиданной находки

В Киеве в Деснянском районе в подъезде многоэтажного дома была замечена живая змея. Она двигалась по лестнице вверх.

Как змея там оказалась

На видео можно увидеть, как пресмыкающийся движется по лестнице дома. Как змея там оказалась, ядовита ли она, пока неизвестно.

"На Троещине в подъезде заметили змею", - говорится в сообщении.

Возможно, она заползла с улицы в дом.

В Киеве в подъезд заползла змея (t.me/c/Киевский Движ)

Добавим, что в большинстве случаев змеи, проживающие в Украине, пытаются убежать, как только замечают человека. Агрессию они проявляют только в случае опасности.

Обычно люди подвергаются укусам, если случайно наступают, садятся или ложатся на змей. Однако бывает, что змея становится объектом своеобразной охоты со стороны человека. Если вы увидели змею, отойдите в сторону без резких движений: безопасное расстояние - 1,5-2 м.