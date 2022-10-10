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У Києві під час вибухів і тривоги виявилося зачиненим укриття: обурливі фото

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Київ, Понеділок 10 жовтня 2022 17:47
У Києві під час вибухів і тривоги виявилося зачиненим укриття: обурливі фото Колаж РБК-Україна: У Києві під час вибухів виявилося зачиненим укриття
Автор: Світлана Мащенко

У Києві під час повітряної тривоги і масованого ракетного обстрілу 10 жовтня мешканці не змогли потрапити в укриття, адже воно було зачинене.

Про це Styler розповіли кияни, які намагалися сховатися від російських обстрілів.

Інцидент трапився в Деснянському районі (Биківня), що на Лівому березі столиці.

Як розповіла жінка, після першого почутого вибуху близько 9-ї ранку, а також тривожних повідомлень про обстріли, вона попрямувала до укриття, що знаходиться поруч в підвалі п'ятиповерхового будинку.

Наткнувшись на зачинені двері, відсутність дверної ручки (яка валялася долі), вона вимушена була повернутися додому.

На дверях був зазначений номер, але киянка каже, що через перебої зі зв'язком зателефонувати не могла.

У Києві під час вибухів і тривоги виявилося зачиненим укриття: обурливі фотоУ Києві під час вибухів і тривоги виявилося зачиненим укриття: обурливі фото

Фото: В Києві під час вибухів і тривоги виявилося зачиненим укриття (Styler)

Ввечері журналісти Styler зателефонували за вказаним номером, де нам повідомили, що укриття дійсно зачинене, а ключі треба йти просити до мешканців сусіднього під'їзду (про що інформації на дверях сховища чи поруч з ними нема).

Укриття пообіцяли відчинити.

Нагадаємо, що росіяни завдали масованого ракетного удару по всій Україні вранці 10 жовтня.

В Києві вже відомо про загиблих та постраждалих.

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Київ Обстріл ракети укрытие