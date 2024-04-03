У Києві в одному з парків побачили кубло змій (відео)

У парку Муромець, що знаходиться у Деснянському районі Києва, спостерігали за декількома вужами, які з'явилися одночасно. Ці змії, прокинувшись після зимової сплячки, почали збиратися у кубло з метою розмноження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Життя Оболонь" в Telegram.

Де в Києві побачили вужів

Відео із плазунами опублікували в соцмережах. На щастя вони не отруйні, проте турбувати їх все одно не слід.

"Змії в парку Муромець. Будьте обережні!" - сказано в повідомленні.

У відеозаписі, що опубліковано, можна побачити, як чотири змії обвиваються одна навколо однієї та швидко пересуваються по доріжці у парку. Це звичайні вужі, які є представниками родини вужевих - роду неотруйних змій.

Вони зазвичай поширені у місцевостях з водоймами, на берегах лісових озер, гірських струмках та степових річках. Також їх можна зустріти у горах на висоті до 2000 метрів над рівнем моря.

Прокидаються зі сплячки змії рано навесні, іноді ще в лютому, відтак розселяються територією. Найактивнішими вони є традиційно в шлюбний період у травні, але натрапити на них можна впродовж усього літа й аж до осені, поки є теплі дні, у будь-яку погоду, крім сильної спеки та холодів.