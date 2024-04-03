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В Киеве в одном из парков увидели клубок змей (видео)

Киев, Среда 03 апреля 2024 11:31
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В Киеве в одном из парков увидели клубок змей (видео) Фото: В Киеве увидели гнездо змей (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В парке Муромец, который находится в Деснянском районе Киева, наблюдали за несколькими ужами. Эти змеи, проснувшись после зимней спячки, начали собираться в гнездо с целью размножения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Жизнь Оболонь" в Telegram.

Где в Киеве увидели уже

Видео с пресмыкающимися опубликовали в соцсетях. К счастью, они не ядовиты, однако беспокоить их все равно не следует.

"Змеи в парке Муромец. Будьте осторожны!" - сказано в сообщении.

В опубликованной видеозаписи можно увидеть, как четыре змеи обвиваются друг вокруг друга и быстро передвигаются по дорожке в парке. Это обычные ужи, являющиеся представителями семьи уже - рода неядовитых змей.

Они обычно распространены в местностях с водоемами, на берегах лесных озер, горных ручьях и степных реках. Их можно встретить в горах на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

Просыпаются из спячки змеи ранней весной, иногда еще в феврале, затем расселяются по территории. Самыми активными они традиционно в брачный период в мае, но встретить их можно на протяжении всего лета и вплоть до осени, пока есть теплые дни, в любую погоду, кроме сильной жары и холодов.

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