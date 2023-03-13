В Киеве обещают скоро достроить уникальный мост-волну из "Азовстали" (фото)

В Киеве обещают уже осенью 2023 года достроить уникальный мост-волну на Оболони. Кроме необычности проекта, он ценен еще и тем, что конструкции моста - это последнее, что успели отлить на заводе "Азовсталь" и вывезти на безопасную территорию из Мариуполя.

Как будет выглядеть мост, что он будет соединять - узнайте ниже в материале Styler.

Где строят мост-волну

Если прогуляться по парку "Наталка", можно увидеть и услышать, что строительство пешеходного моста активизировалось.

Переправа необычной формы уже осенью (как обещают мостостроители) объединит Оболонский остров и парк. Воплощать проект в жизнь начали еще в 2020 году, но из-за войны все остановилось.

Конструкции из "Азовстали"

"Заводы, которые занимаются конструкциями моста, работают на полную мощность. Я опубликовал только часть сделанного. Фермы (конструкции. - Ред.) моста уже собираются на предприятиях в Днепре и Житомире.

Ведь металлические конструкции нашего моста - это последнее, что успели отлить на заводе "Азовсталь" и вывезти на безопасную территорию из Мариуполя. Поэтому построить мост - для нас большая честь", - рассказал автор проекта Андрей Миргородский, пишет ТСН.

Так выглядят конструкции моста (фото: Андрей Миргородский)

Работа на строительной площадке моста, где уже построены его опоры, вскоре активизируется. Темпы строительства будут ускорены, ведь на объект выделено финансирование. По словам Миргородского, средства на строительство моста-волны должны обязательно пройти через сессию Киевсовета. Поскольку они подарены городу.

"Нашлись меценаты, которые готовы профинансировать строительство моста-волны. Частично - это украинские бизнесмены, а большую часть финансирования взяли на себя зарубежные инвесторы. И не частные, а государственные. Например, мэрия Парижа дала целенаправленные средства на строительство нашего моста-волны. Сейчас также заканчиваются переговоры с восточно-азиатской страной, выделяющей на строительство моста серьезные средства. Мы планируем завершить строительство переправы этой осенью", - уверяет автор проекта.

Мост обещают закончить уже осенью (фото: Андрей Миргородский)

В 2020 году заявлялось, что строительство моста-волны обойдется в 150 миллионов гривен, которые выделят меценаты.

Каким будет новый мост

Ширина моста четыре метра, длина - 160 метров. Он будет полностью пешеходным, велосипедисты смогут переводить велосипеды и кататься только тогда, когда на мосту не будет пешеходов.

Он будет состоять из пяти волн, указывающих на наличие опоры под каждым нижним опусканием волны. Но мост будет сделан так, что под ним будет только три опоры. Это основное его отличие от других мостов - его изюминка.

Новый мост будет подсвечиваться в ночное время, спроектированный с соблюдением норм для удобств маломобильных групп населения. Здесь обустроят видеонаблюдение по безопасности и проведут работы по благоустройству острова с минимальным вмешательством в природный ландшафт.

Мост позволит создать туристический маршрут вокруг залива, объединяющего набережную, парк Наталка и новый пляж на острове.

Как обустроят парк на Оболонском острове

В парке на Оболонском острове будут три зоны отдыха, велодорожки и спортплощадки. Его поделят на три зоны: активную, транзитную и тихую.

В активной зоне разместят МАФы, фотозоны, спортивную зону с местом для тренажеров, веревочный парк, скейт-парк, причал с лодочными станциями и детские площадки. Там также будет пляж и зоны для переодевания, площадки для волейбола и место для фестивалей уличной еды с амфитеатром и смотровыми площадками.

Визуализация моста и парка: Проектные системы

В транзитной зоне найдут место беговые и велодорожки, тропы для променада. А в тихой - места для рыбалки и барбекю.

В противоположной от парка Наталке стороне острова строят мост для автомобилей скорой помощи, пожарных и мусоровозов. По нему будут также перевозить строительные материалы для работ над парком, а затем обезопасят от машин и им смогут пользоваться велосипедисты.