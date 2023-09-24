У Києві невідомі підірвали притулок для котів: багато тварин загинули (відео)

Деталі трагедії

Притулок для тварин був на вулиці Заболотного. Місцеві жителі підозрюють, що хтось спеціально влаштував таку трагедію.

За попередньою інформацією, постраждали або загинули приблизно 60 тварин, які проживали в "Котохаті".

Відео можна переглянути за посиланням.

На відео показано, як на місце НП приїхала поліція пожежні служби, а також прийшли люди, яким небайдужі тварини.

"Жінка, яка опікувалася котиками, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилася будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а", - сказано в повідомленні.

Пізніше з приводу ситуації написали, що не всі пухнастики знаходилися в будівлі, багато хто зараз ходить у дворі, там де знаходився притулок.

У Києві підірвали притулок для котів (фото: facebook.com/nataliya.petrushchenkoff)

Що думають українці

На сторінці у Facebook зоозахисниці Наталії Петрущенкової користувачі мережі залишили багато коментарів. Вони шоковані і висловлюють співчуття. Люди не розуміють, як можна творити таку жорстокість.