У Києві невідомі підірвали притулок для котів: багато тварин загинули (відео)

У Києві у мікрорайоні Теремки 23 вересня невідомі підірвали відомий притулок для котів "Котохата". Внаслідок трагедії загинуло багато тварин, інші перебувають у тяжкому стані.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал "Реальний Київ".
Притулок для тварин був на вулиці Заболотного. Місцеві жителі підозрюють, що хтось спеціально влаштував таку трагедію.
За попередньою інформацією, постраждали або загинули приблизно 60 тварин, які проживали в "Котохаті".
Відео можна переглянути за посиланням.
На відео показано, як на місце НП приїхала поліція пожежні служби, а також прийшли люди, яким небайдужі тварини.
"Жінка, яка опікувалася котиками, раніше повідомляла про погрози і писала заяву в поліцію. Знаходилася будівля у дворі будинку за адресою Заболотного, 76а", - сказано в повідомленні.
Пізніше з приводу ситуації написали, що не всі пухнастики знаходилися в будівлі, багато хто зараз ходить у дворі, там де знаходився притулок.
На сторінці у Facebook зоозахисниці Наталії Петрущенкової користувачі мережі залишили багато коментарів. Вони шоковані і висловлюють співчуття. Люди не розуміють, як можна творити таку жорстокість.
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