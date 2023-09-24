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В Киеве неизвестные взорвали приют для котов: многие животные погибли (видео)

Фото: В Киеве взорвали приют для котов (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в микрорайоне Теремки 23 сентября неизвестные взорвали известный приют для котов "Котохата". В результате трагедии погибло много животных, остальные находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев".

Детали трагедии

Приют для животных находился на улице Заболотного. Местные жители подозревают, что кто-то специально устроил такую трагедию.

По предварительной информации пострадали или погибли примерно 60 животных, проживавших в "Котохате".

Видео можно посмотреть по ссылке.

На видео показано, как на место ЧП приехала полиция пожарные службы, а также пришли люди, которым небезразличны животные.

"Женщина, которая заботилась о котиках, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию. Находилось здание во дворе дома по адресу Заболотного, 76а", - сказано в сообщении.

Позже по поводу ситуации написали, что не все пушистики находились в здании, многие сейчас ходят во дворе, там где находился приют.

В Киеве подорвали приют для котов (фото: facebook.com/nataliya.petrushchenkoff)

Что думают украинцы

На странице в Facebook зоозащитницы Натальи Петрущенковой пользователи сети оставили множество комментариев. Они шокированы случившимся и выражают соболезнования. Люди не понимают, как можно сотворить такую жестокость.

  • Жахлива новина. Сподіваюся цих недолюдків, винних у підпалі, знайдуть і покарають.
  • Мені так шкода! Як таке можливо?! Така безжальність.
  • Це так жахливо. Серце на шматочки? тримайтеся будь-ласка! Дуже сподіваюся, що ці покидьки понесуть покарання. І ті хто вас ображав також!
  • Яка ж мразота ходить по цій Землі.

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