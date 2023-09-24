В Киеве неизвестные взорвали приют для котов: многие животные погибли (видео)

Детали трагедии

Приют для животных находился на улице Заболотного. Местные жители подозревают, что кто-то специально устроил такую трагедию.

По предварительной информации пострадали или погибли примерно 60 животных, проживавших в "Котохате".

Видео можно посмотреть по ссылке.

На видео показано, как на место ЧП приехала полиция пожарные службы, а также пришли люди, которым небезразличны животные.

"Женщина, которая заботилась о котиках, ранее сообщала об угрозах и писала заявление в полицию. Находилось здание во дворе дома по адресу Заболотного, 76а", - сказано в сообщении.

Позже по поводу ситуации написали, что не все пушистики находились в здании, многие сейчас ходят во дворе, там где находился приют.

В Киеве подорвали приют для котов (фото: facebook.com/nataliya.petrushchenkoff)

Что думают украинцы

На странице в Facebook зоозащитницы Натальи Петрущенковой пользователи сети оставили множество комментариев. Они шокированы случившимся и выражают соболезнования. Люди не понимают, как можно сотворить такую жестокость.