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В Києві недолюди влаштували гучний салют: обурливе відео

У Києві влаштували салют (ілюстративне фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві невідомі недолюди влаштували салют на 340-й день повномасштабної війни і бомбардувань російським ворогом.

Обурливе відео з'явилося в столичних Telegram-пабліках

Де саме "святкували"

За словами автора відео, салютування відбувалося ввечері 29 січня біля житлового комплексу "Рів'єра", що на Славутичі.

"Кого і з чим вітаємо? Мало вам, вибл*дки йоб*ні, "салютів"?" - підписані обурливі кадри.

Як можуть покарати винних

За використання піротехніки правоохоронці можуть за ст. 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство" притягнути до відповідальності з покаранням у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

"Вкотре наголошуємо: використання піротехніки заборонено без жодних виключень! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних - притягнуто до відповідальності", - говорять в поліції.

Нагадаємо, що в Києві на Новий рік 47-річний чоловік влаштував салют на Подолі. Його знайшли, затримали і тепер святкувальнику загрожує до п'яти років.

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салютКиїв