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В Киеве недолюди устроили громкий салют: возмутительное видео

В Киеве устроили салют (иллюстративное фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве неизвестные недолюди устроили салют на 340-й день полномасштабной войны и бомбардировок российским врагом.

Возмутительное видео появилось в столичных Telegram-пабликах

Где именно "праздновали"

По словам автора видео, салютование проходило вечером 29 января возле жилого комплекса "Ривьера" на Славутиче.

"Кого и с чем поздравляем? Мало ли вам, выбл*дки йоб*ные, "салютов"?" - подписаны возмутительные кадры.

Как могут наказать виновных

При использовании пиротехники правоохранители могут по ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство" привлечь к ответственности с наказанием в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

"В очередной раз подчеркиваем: использование пиротехники запрещено без всяких исключений! Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные - привлечены к ответственности", - говорят в полиции.

Напомним, что в Киеве на Новый год 47-летний мужчина устроил салют на Подоле. Его нашли, задержали, и теперь праздновавшему грозит до пяти лет.

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салютКиев