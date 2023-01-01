У Києві спіймали "героя", який пускав новорічні салюти: йому загрожує суворе покарання

В Києві затримали любителя новорічних салютів, який вирішив "розважити" мешканців Подолу, і в новорічну ніч на вулиці Костянтинівській запускав гучні салюти.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Винуватця знайшли одразу

Правоохоронці повідомляють, що близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Правоохоронці зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб.

В результаті поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській. З місця події слідчі вилучили використану пускову установку.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено ймовірного підозрюваного, у квартирі якого провели обшук.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверку. 47-річного киянина було затримано.

Киянин, який запускав салюти (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Що загрожує "героєві"

Поліцейські Подільського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

"Вкотре наголошуємо: використання піротехніки заборонено без жодних виключень! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних - притягнуто до відповідальності", - заявили в поліції.