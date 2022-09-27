В Києві можуть поновити роботу транспорту під час тривоги: що відомо

Текст документа уже опубліковано на офіційному сайті Київраді. Наразі він знаходиться на розгляді профільних комісій.

У документі повідомляється, що необхідно вжити заходів для забезпечення безперебійного перевезення пасажирів транспортом під час повітряної тривоги та комендантської години.

Однак, крім випадків, коли це несе пряму загрозу безпеці руху транспорту, здоров’ю та життю пасажирів.

У Києві пропонують скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги (скрін)

Гречко зазначив, що проект рішення стосується як наземного транспорту, так і метро.

Блогер хоче, щоб метро по відкритих ділянках їздило стабільно під час повітряних тривог.

"Комунальний транспорт втратив платоспроможних пасажирів і можливості для зменшення збитковості. Комунальний транспорт добивають. У програші кияни та переселенці, зате у виграші маршрутники і таксисти. Нашу безпеку забезпечують ЗСУ, а транспорт має працювати стабільно і передбачувано!" - наголосив Гречко.

Крім того, депутатам пропонують видати нарешті працівникам Київпастрансу і метрополітену перепустки, щоб люди могли спокійно дістатися після роботи додому під час комендантської години.