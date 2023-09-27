В Киеве может появиться сквер имени культового воина: что известно

На Комиссии по наименованиям, эксперты единогласно поддержали инициативу по созданию сквера в честь погибшего героя Да Винчи. Теперь на очереди общественное обсуждение и голосование киевлян.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на пост директора Департамента общественных коммуникаций КГГА Романа Лелюка в Faceebook рассказывает о городской инициативе создания сквера в честь героя Украины.

В Киеве может появиться сквер, названный в честь героя Украины Да Винчи

"Киевляне смогут решить быть скверу Да Винчи в столице. Имя Героя Украины Дмитрия Коцюбайло может получить зеленая зона между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком в Печерском районе". пишет в своем посте Роман.

Комиссия по вопросам наименований (фото: facebook.com/roman.lelyuk.7)

В приложении Киев Цифровой киевляне смогут проголосовать за или против этой инициативы. Для того чтобы отдать свой голос, в приложении нужно перейти в раздел "Электронная демократия", выбрать раздел "Опрос", просмотреть перечень вопросов и нажать кнопку "Принять участие".

Инициатива вызвала большой всплеск в сети, поскольку Коцюбайла знает вся страна и огромное количество людей действительно гордится его военными достижениями и силой духа, которая была у него на протяжении всей жизни.

Почему именно Да Винчи

Он был командиром отдельного подразделения "Волки Да Винчи". Дмитрий стал первым добровольцем и самым молодым командиром, при жизни получившим звание "Героя Украины". За родину в 27 лет он отдал свою жизнь.

Да Винчи покоится в Киеве, его похороны посетил и президент Украины Владимир Зеленский.

Это то имя, которое никогда не сотрется из памяти украинцев. Именно поэтому вопрос о названии сквера в столице в честь героя решают киевляне.

Герой Украины Да Винчи (фото: instagram.com/dmitrokotsiubailo)