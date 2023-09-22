У Києві може з'явитись новий спортивний парк. Дивіться, яким він буде (фото)

У Києві активісти пропонують створити спортивний парк у Соломʼянському районі на території, де зараз почали зводити житловий комплекс. Вони уже створили візуалізацію, як може виглядати нова зона для дозвілля.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію ГО "Солом'янський парк" у Telegram.
Жителі Солом'янсього району проти будівництва нового ЖК поблизу паркової зони. Натомість вони пропонують своє бачення облаштування території.
"Очевидно, що навіть при зупинці будівництва цього ЖК, спроби забудови привабливої ділянки в Києві мають всі шанси повернутись за декілька років", - пишуть активісти.
Нову зону для дозвілля та розваг хочуть назвати Soloma Sport Park. Концепція передбачає, що це буде сучасний спортивний парк на відкритому повітрі у підніжжі Соломʼянського парку.
"Футбольні та баскетбольні майданчики, сучасні тенісні корти, ролледром для дітей і дорослих, а також велопрокат. Нова зона тренажерів, а також окремий майданчик для вигулу собак. Окрім цього, Soloma Sport - це сучасна фудкорд секція з кав’ярнями на відкритому повітрі", - кажуть автори проєкту.
За підрахунками експертів, спортивний парк відвідуватимуть 40 тис. людей.
"Такий соціальний проєкт дасть змогу якісно покращити спортивну інфраструктуру району, та поєднати спорт з рекреаційною складовою парку", - говорять активісти Солом'янського району.
Нагадаємо, що у кінці літа поблизу Солом’янського ландшафтного парку та зони, яка входить до програми розвитку зелених зон Києва, відновили будівництво апарт-комплексу CitiZe.
Практично одразу після цього на сайті Київради з’явилася петиція із закликом припинити будівництво. Буквально за 4 дні вона набрала понад 6 тис. голосів. Цього достатньо, аби міськрада розглянула петицію.
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