В Киеве может появиться новый спортивный парк. Смотрите, каким он будет (фото)

В Киеве активисты предлагают создать спортивный парк в Соломенском районе на территории, где сейчас начали возводить жилищный комплекс. Они уже создали визуализацию, как может выглядеть новая зона для досуга.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ОО "Соломенский парк" в Telegram.
Жители Соломенского района против строительства нового ЖК возле парковой зоны. Они предлагают свое видение обустройства территории.
"Очевидно, что даже при остановке строительства этого ЖК попытки застройки привлекательного участка в Киеве имеют все шансы вернуться за несколько лет", - пишут активисты.
Новую зону для досуга и развлечений хотят назвать Soloma Sport Park. Концепция предполагает, что это будет современный спортивный парк на открытом воздухе возле Соломенского парка.
"Футбольные и баскетбольные площадки, современные теннисные корты, ролледром для детей и взрослых, а также велопрокат. Новая зона тренажеров, а также отдельная площадка для выгула собак. Кроме этого, Soloma Sport - это современная фудкорд секция с кофейнями на открытом воздухе", - говорят авторы проекта.
По подсчетам экспертов, спортивный парк будут посещать 40 тыс. человек.
"Такой социальный проект позволит качественно улучшить спортивную инфраструктуру района и совместить спорт с рекреационной составляющей парка", - говорят активисты Соломенского района.
Напомним, что в конце лета возле Соломенского ландшафтного парка и зоны, которая входит в программу развития зеленых зон Киева, возобновили строительство апарт-комплекса CitiZe.
Практически сразу после этого на сайте Киевсовета появилась петиция с призывом прекратить строительство. Буквально за 4 дня она набрала более 6 тысяч голосов. Этого достаточно, чтобы горсовет рассмотрел петицию.
Раньше мы делились фото столичного ТРЦ, на крыше которого обустроили футбольное поле.
Недавно мы писали о том, что в Киеве построят первый Дом Рональда МакДональда - вот визуализация.