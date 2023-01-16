В Киеве в магазинах Zara обновляют витрины. Вернется ли бренд?

В магазине Zara в Киеве заметили непонятное оживление. Пользователи социальных сетей сообщают, что в столичных магазинах Zara появились сотрудники, начавшие обновлять одежду на витринах.

Видео разместили в TikTok. Но не все так просто. Почему - рассказываем в нашем материале ниже.

Что заметили пользователи

На кадрах видео видно, что в магазине горит свет, манекены на витринах переодели в одежду новой коллекции, а в торговом зале снова развешали товар.

"Впервые с начала войны здесь какое-то движение! Развешивают новую коллекцию! Возможно, скоро откроют двери своего магазина!" - сообщает блоггерша.

В комментариях пользователи отмечают, что в River Mall тоже заметили движение в магазине Zara.

Однако раньше в нескольких брендовых магазинах также наблюдали схожее движение, но открытие это не привело. Возможно, предполагают пользователи сети, проводившие учет товара или списание.

Дело в том, что подобное в магазинах Zara заметили в августе 2022 года, но после этого торговые точки не открылись.

Заметим, что большинство юзеров, среди которых немало работающих в магазинах одежды в разных ТРЦ, уверены, что Zara (а вместе с ней и другие магазины Inditex) в ближайшее время не вернется в Украину.

"Все магазины новые вещи вешают. Они просто следят за тем, как выглядит закрытый бутик. Не будут они это ночью делать", - объясняет один из пользователей.

"Не надейтесь. Мы просто упаковали весь товар, который был с 22 февраля", - написал в комментариях к видео работник магазина.

Но, очевидно, не все даже обрадуются возвращению бренда в Украину после того, как компания запустила коллекцию с российской моделью и актрисой Ириной Шейк.

Zara в Киеве

Стоит отметить, что в Киеве сейчас около десятка магазинов и самый крупный из них был закрыт в декабре. С магазина на Крещатике сняли даже вывеску.

А испанская компания-владелец Inditex сообщила, что это делается по коммерческим причинам, а не из-за войны в Украине.

Кстати, уходить с российского рынка бренд Zara передумал.

Для этого компания решила продать бизнес ливанскому бизнесмену, чтобы сберечь свои магазины в России.