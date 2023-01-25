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В Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТП

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Киев, Среда 25 января 2023 16:49
В Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТП Фото: в Киеве на Лютеранской произошло ДТП с участием 6 авто (facebook.com/kyivpatrol)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева на Липках водитель грузовика устроил массовое ДТП, в результате которого пострадал не только его транспорт, но и еще пять легковых автомобилей, припаркованных во дворе.

Об этом 25 января передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как рассказали 25 января правоохранители, дорожный инцидент произошел на улице Лютеранской в Печерском районе столицы вчера около 11 часов.

В аварии, к счастью, никто из людей не травмировался и не пострадал.

Чего нельзя сказать о шести авто: самого грузовика FAW, и иномарок, которые он ударил: Honda, Peugeot, Subaru, Mercedes-Benz и Hyundai.

Так, патрульные опубликовали фото с места происшествия.

В Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТПВ Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТПВ Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТПВ Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТП

ДТП с участием 6 машин на ул. Лютеранской в Киеве (фото: facebook.com/kyivpatrol)

"Как пояснил 51-летний виновник ДТП, он не справился с управлением из-за неисправной тормозной системы", - передали правоохранители.

Инспекторы составили на водителя фуры протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

В Киеве на Липках грузовик протаранил 5 припаркованных авто: фото массового ДТП

В Киеве на Лютеранской грузовик ударил пять иномарок, припаркованных во дворе (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Ранее сообщалось, что в Киеве 6 января из-за непогоды - сильного снегопада и штормового ветра - произошли десятки дорожных аварий.

Напомним, что 11 января в Хмельницкой области на трассе "Стрый-Изварино" перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Харькова в Ужгород. Девять человек пострадали, среди них - ребенок.

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