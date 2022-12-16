У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)

Як злетіли ціни на таксі

Зараз доїхати з правого на лівий берег обійдеться мінімум у 500 гривень. А щоб добратися до столиці з Київської області доведеться викласти навіть більше!

Скриншоти (Styler)

Попит на послуги Uklon і Bolt зріс в тому числі через те, що столичне метро не відновить свою роботу принаймні до кінця цієї доби.

Яка ситуація в метро

Унаслідок нестачі електроенергії метрополітен не зможе курсувати до кінця доби. Про це заявив головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський.

"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", - сказав він.

Наразі підземка може виконувати лише функцію укриття.

Кияни в метро під час повітряної тривоги (фото: РБК-Україна)

Натомість киян просять пересуватися наземним транспортом. У місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

До того ж додатково запустять автобуси, що дублюватимуть маршрути трамваїв і метрополітену. Міська електричка також курсує у звичайному режимі.