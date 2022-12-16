У Києві космічно злетіли ціни на таксі в Києві: скільки хочуть за поїздку (фото)

Після ранкових обстрілів росіян столичний метрополітен припинив свою роботу. Це пов`язано з недостатньою кількістю електроенергії. Тим часом водії таксі вирішили не втрачати час і підвищити ціни на свої послуги.
Скільки зараз коштує поїздка на таксі - дивіться нижче в Styler.
Зараз доїхати з правого на лівий берег обійдеться мінімум у 500 гривень. А щоб добратися до столиці з Київської області доведеться викласти навіть більше!
Скриншоти (Styler)
Попит на послуги Uklon і Bolt зріс в тому числі через те, що столичне метро не відновить свою роботу принаймні до кінця цієї доби.
Унаслідок нестачі електроенергії метрополітен не зможе курсувати до кінця доби. Про це заявив головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський.
"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття... Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", - сказав він.
Наразі підземка може виконувати лише функцію укриття.
Кияни в метро під час повітряної тривоги (фото: РБК-Україна)
Натомість киян просять пересуватися наземним транспортом. У місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.
До того ж додатково запустять автобуси, що дублюватимуть маршрути трамваїв і метрополітену. Міська електричка також курсує у звичайному режимі.
Раніше ми розповідали, на яких станціях метро можна зарядити телефон.
Читайте також, як швидко знайти найближчий пункт незламності.