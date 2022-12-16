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В Киеве космически взлетели цены на такси в Киеве: сколько хотят за поездку (фото)

Стоимость за услуги такси в Киеве значительно выросла (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

После утренних обстрелов россиян столичный метрополитен приостановил свою работу. Это связано с недостаточным количеством электроэнергии. Тем временем водители такси решили не терять время и повысить цены на свои услуги.

Сколько сейчас стоит поездка на такси - смотрите ниже в Styler.

Как взлетели цены на такси

Сейчас доехать с правого на левый берег обойдется минимум в 500 гривен. А чтобы добраться до столицы из Киевской области, придется выложить даже больше!

Скриншоты (Styler)

Спрос на услуги Uklon и Bolt вырос, в том числе из-за того, что столичное метро не возобновит свою работу по крайней мере до конца этих суток.

Какая ситуация в метро

В результате нехватки электроэнергии метрополитен не сможет курсировать до конца суток. Об этом заявил главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выговский.

"Метрополитен работает и как транспортный объект, и как объект укрытия... Сейчас, к сожалению, в результате ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании", - сказал он.

Подземка может выполнять только функцию укрытия.

Киевляне в метро во время воздушной тревоги (фото: РБК-Украина)

Вместо этого киевлян просят передвигаться по наземному транспорту. В городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

К тому же дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать маршруты трамваев и метрополитена. Городская электричка также курсирует в обычном режиме.

Раньше мы рассказывали, на каких станциях метро можно зарядить телефон.

Читайте также, как быстро найти ближайший пункт несокрушимости.

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КиевЦены на проездметро