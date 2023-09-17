У Києві і Львові злетіли ціни на оренду житла: скільки тепер доведеться платити за квартири

Як змінились ціни на оренду житла

У вересні середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві збільшилася на 18%, і тепер становить 13 000 грн. Вартість на 2-кімнатні підвищилась 19% (19 100 грн) і на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) в порівнянні з серпнем.

Які ціни на оренду в Києві:

1-кімнатна - 13 тис. грн

2-кімнатна - 19,1 тис. грн

3-кімнатна - 30,6 тис. грн

Оренда на житло у Львові також зросла, але не так суттєво, як у Києві. Ціна в середньому на 1-кімнатну квартиру збільшилася на 2%, 2-кімнатну та 3-кімнатну на 11%.

Які ціни на оренду у Львові:

1-кімнатна - 15,3 тис. грн

2-кімнатна - 17,8 тис. грн

3-кімнатна - 21 тис. грн

Як змінились ціни на квартири у Києві (фото:t.me/bird_official)

Чому зросли ціни на оренду

Експерти пояснюють це "феноменом вимивання дешевих квартир". Під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає.

Через підвищений попитом більше людей шукають житло, і як результат, дешеві і доступні варіанти нерухомості швидко "вимиваються" з ринку, бо їх орендують в першу чергу.

Зазначимо також, що зазвичай ціни на оренду житла зростають восени, бо студенти повертаються на навчання у великі міста, навіть попри те, у більшості закладів через війну освітній процес відбувається у дистанційному форматі.

Як змінились ціни на оренду квартир у Львові (фото:t.me/bird_official)