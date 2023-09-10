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Задоволення не з дешевих. Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві: огляд цін

Київ, Неділя 10 вересня 2023 17:25
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Задоволення не з дешевих. Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві: огляд цін Які ціни на оренду житла в Києві (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ціни на оренду житла з початком осені прогнозовано підскочили. Експерти з ринку нерухомості пояснюють це тим, що значна частина студентів приїхала на навчання, а також деякі українці повертається з-за кордону.

Про те, скільки зараз коштує оренда квартир у Києві, читайте у матеріалі нижче.

Скільки коштує оренда 1-кімнатних квартир

Вартість однокімнатної квартири на довготривалу оренду стартує від 3800 грн за місяць. Таке житло в основному не має нових ремонтів, але обладнане необхідною технікою. Переважно такі квартири пропонують у спальних районах. Ціни в основному сягають до 14 тис. грн у новобудовах.

А от в елітних ЖК, що розташовані поблизу центру міста, оренда 1-кімнатної квартири може коштувати понад 70 тис. грн на місяць. Також врахуйте, що окремо потрібно сплачувати за комунальні послуги.

Задоволення не з дешевих. Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві: огляд цінЦіни на оренду квартир у Києві (скриншот)

Скільки коштує оренда 2-кімнатних квартир

Ціни на 2-кімнатні квартири стартують від 5 000 грн. Таке житло давно не мало ремонту, часто не обладнане побутовою технікою. Варіант квартир із покращеними умовами коштують від 9 тис. грн. На вартість також впливає відстань до метро.

А от в елітних ЖК у поблизу центру столиці пропонують оренду 2-кімнатної кватири за 184 тис. грн на місяць.

Задоволення не з дешевих. Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві: огляд цінЦіни на оренду квартир у Києві (скриншот)

Скільки коштує оренда 3-кімнатних квартир

У спальних районах Києва 3-кімнатну квартиру можна винайняти, починаючи від 7,5 тис. грн за місяць. Такі пропозиції є зокрема на Троєщині та Лісному масиві. Середні ціни на таке житло коливаються у межах 15 тис. грн.

Якщо ж ви готові винаймати квартиру у центрі Києва із площею понад 150 кв. м та з прекрасними краєвидами на місто, тоді доведеться платити 375 тис. грн на місяць. При цьому також врахуйте, що майже усі квартири здаються в оренду через рієлторів, а це додаткові витрати.

Задоволення не з дешевих. Скільки зараз коштує оренда квартир у Києві: огляд цінЦіни на оренду квартир у Києві (скриншот)

Читайте також про те, як винайняти квартиру і не натрапити на шахраїв.

Раніше ми розповідали про те, що буде з орендою житла в Києві.

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Київ Житло Оренда нерухомості