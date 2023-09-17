В Киеве и Львове взлетели цены на аренду жилья: сколько теперь придется платить за квартиры

Как изменились цены на аренду жилья

В сентябре средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве увеличились на 18%, и теперь составляет 13 000 грн. Стоимость на 2-комнатную повысилась 19% (19 100 грн) и на 3-комнатную на 11% (30 600 грн) по сравнению с августом.

Какие цены на аренду в Киеве:

1-комнатная - 13 тыс. грн

2-комнатная - 19,1 тыс. грн

3-комнатная - 30,6 тыс. грн

Аренда на жилье во Львове тоже выросла, но не так существенно, как в Киеве. Цена в среднем на 1-комнатную квартиру увеличилась на 2%, 2-комнатную и 3-комнатную на 11%.

Какие цены на аренду во Львове:

1-комнатная - 15,3 тыс. грн

2-комнатная - 17,8 тыс. грн

3-комнатная - 21 тыс. грн

Как изменились цены на квартиры в Киеве (фото:t.me/bird_official)

Почему выросли цены на аренду

Эксперты объясняют это "феноменом вымывания дешевых квартир". Во время высокого сезона спрос на недвижимость обычно растет.

Из-за повышенного спроса больше людей ищут жилье, и как результат, дешевые и доступные варианты недвижимости быстро "вымываются" с рынка, потому что их арендуют в первую очередь.

Отметим также, что обычно цены на аренду жилья растут осенью, потому что студенты возвращаются на обучение в большие города, даже несмотря на то, что в большинстве заведений из-за войны образовательный процесс происходит в дистанционном формате.

Как изменились цены на аренду квартир во Львове (фото:t.me/bird_official)